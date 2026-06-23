ಹನೂರಿನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಪಂಚಶೀಲ ಬೋಧನೆ

<p>ಹನೂರು: ಸಮೀಪದ ಚೆನ್ನಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಜೇತವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಮನೊರಕ್ಕಿತ ಬಂತೇಜಿ ಪಂಚಶೀಲ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ವಂದನೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಜಗದ ಸಕಲ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜೆಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನೊರಕ್ಕಿತ ಬಂತೇಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಜೇತವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಶೀಲ ಬೋಧನೆ, ದಮ್ಮ ವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉಪಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಣ್ಣೂರು, ಮಂಗಲ, ಕಾಮಗೆರೆ, ಚೆನ್ನಾಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಸು, ಬಾಬಣ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಶೇಖರ್, ಶುಭಾಷ್, ಸದಾನಂದ, ಮಲ್ಲು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-37-1461169011</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>