ಹನೂರು: ಕಾಡಾನೆಯಿಂದ ಫಸಲು ನಾಶ

<p><strong>ಹನೂರು:</strong> ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಜಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಡುವಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನುಗ್ಗಿ 2 ಎರಡು ಎಕರೆ ಜೋಳದ ಫಸಲನ್ನು ತಿಂದು, ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ಕುಡುವಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಫಸಲನ್ನು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಸಲನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರೈತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>