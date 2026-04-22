ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೆಣ್ಣಾನೆ :ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡಾನೆ ಮೂರು ದಿನವಾದರೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸತತ ಹಣ್ಣು, ಕಬ್ಬು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯುತ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಾನೆ 'ಮಹೇಂದ್ರ' ನ ಮೂಲಕವೂ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶುವೈದ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ