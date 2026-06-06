ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ

<p>ಹನೂರು: ಬೇಸಿಗೆಯ ದಗೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಗಾಡಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಸು ಮಳೆಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಕೆರೆ–ಕಟ್ಟೆ, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಜೀವಕಳೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರಿದಾಗಿದ್ದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಜಲಾವರಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ತಣಿದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ವನ್ಯಧಾಮ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿರುವ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಹಿತ ಸಮೃದ್ಧ ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ ಶೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯದಿ೦ದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಪ್ಪಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಉಪಟಳ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆನೆ ಕಂದಕ, ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡುಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಫಸಲು ನಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ರೈತರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆಹಾರ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿನತ್ತ ನುಗ್ಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಫಸಲು ನಾಶ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು: ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಭೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಬಿದ್ದರೂ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಒಣಗಿದ್ದ ನೆಲ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ತರೆಗೆಲೆಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೊಸ ಮೇವು ಹುಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-37-2137472742</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>