ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

<p><strong>ಹನೂರು</strong>: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗು, ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಚಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಗಾಜನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ .</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>