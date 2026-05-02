ಬುದ್ಧನ ತ್ಯಾಗವೇ ಭಾರತದ ಅಂತಃಸತ್ವ: ಎಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಹನೂರು: ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಬುದ್ಧನ ತ್ಯಾಗದ ಜೀವನವೇ ಈ ದೇಶದ ಅಂತಃಸತ್ವ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಕಾಲವಾಗಿ 2,500 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮೀಪದ ಕಾಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ 2570 ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಬುದ್ಧ, ಬಸವ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಬುದ್ಧ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಬೀಜವು ಬಸವಣ್ಣನವರ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮರವಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವು ಇಂದಿಗೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೋಮುವಾದದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 1924ರಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಬೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗುವ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಚುಕೋರರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಹಿಂದು ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವರೆ ಇಂದು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಸಮಧಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೇತವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಮನೋರಕ್ಖಿತ ಬಂತೇಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆರ್. ನರೇಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಡಾ. ಪ್ರೀತನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಚಿಂತಕ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕನಪುರ, ಮುಳ್ಳೂರು ಶಿವಮಲ್ಲು ಪ್ರೇಮಲತಾಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.