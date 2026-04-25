ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ: ಶಾಸಕ ಭರವಸೆ

ಹನೂರು: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ, ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಗದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಜ್ಜೀಪುರ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ₹ 7 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3 ಕಿ..ಮೀ. ನವೀಕರಣ ಆಗಲಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು : ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹನೂರು ರಾಮಾಪುರ ಗರಿಕೆಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ಬಂಡಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಗ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಂದ್ರಮುರಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ,ಲೋಕೇಶ್ ರಾಚಪ್ಪ ಗೀತಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬೋರ್ ಮಹಾದೇವಗೌಡ,ರಾಜಣ್ಣ, ಮಹದೇವಗೌಡ,ಶಾಂತರಾಜು, ಮಹಾದೇವ, ಸುರೇಶ್,ಶಶಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ, ಎಸ್. ಆರ್ ಮಹದೇವ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-37-1724067388</p>