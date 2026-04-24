ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಹನೂರು: ಕೂಡ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಜಾತಿಯವರಿಂದಲೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೈತ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು .</p>.<p>ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕೂಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಏಳಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನರಗಳು ವಿವಿಧ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೈತ್ರ ಗುರುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಏಳಟ್ಟಿ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಹಾಗೂ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು .</p>.<p>ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಾಕೀತು: ಕೂಡ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಾನೂನು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗದಂತೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವು ನೋವು ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು .</p>.<p>ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರಾದ ಸರವಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಯರಂಬಡಿ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಹಾಗೂ ದೊರೆ ಗೌಡ ಮಾದೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಉಪಸಿತರಿದ್ದರು .</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>