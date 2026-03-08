ಯಳಂದೂರು: ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯರು

<p><strong>ಯಳಂದೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮ, ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿಯ ಸವಾಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಲರಿಂಗ್, ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪುಷ್ಪ ಉದ್ಯಮ, ದಿನಗೂಲಿ ಸೇರಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ರವರೆಗಿನ ದುಡಿಮೆಗೆ ₹ 150, ಸಂಜೆವರೆಗೆ ದುಡಿದರೆ ₹ 200 ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗು ತೆಗೆಯುವುದು, ನಾಟಿ, ಹೂ ಕೊಯ್ಲು ಮೊದಲಾದ ಋತುಮಾನ ಬೆಳೆಗಳ ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ₹ 250 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಳುಗಳಿಗೆ ₹500 ಕೂಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ₹ 300 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಪಡೆಯುವ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ.</p>.<p>‘ಹೆಣ್ಣಾಳುಗಳ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸಬಲತೆ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ವಾರ್ತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದುಡಿಯುವವರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಲಿತ ಮಂದಿ ಇತರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡತಾಯಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p> ಕೂಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಗಂಡಿಗೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೊಂದು ಕೂಲಿ ನಿಗದಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು</p>.<p> <strong>‘ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ದಿನ’ </strong></p><p>ಮಾರ್ಚ್8 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ‘ಗೀವ್ ಟು ಗೇನ್’ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ತ್ರೀಪರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. </p>