ಕಂದಳ್ಳಿ: ಮಹದೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ದಂಡಕ ಹೊತ್ತು ಮಾದಪ್ಪನನ್ನು ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಛತ್ರಿ , ಸತ್ತಿಗೆ ಸಮೇತ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಲೂ ತೇರನ್ನು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಧೂಪ , ದೀಪ ಬೆಳಗಿ, ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>