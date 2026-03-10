ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಹಾವಳಿ: ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ್ದು ಯುವ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಲಾಟರಿ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲಾಭದ ಆಸೆಗೆ ಕೆಲವರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ದಿಢೀರ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಗೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಾಟರಿ ಚಟ ಮೈಗಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತೀರಾ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯತ್ತಿದ್ದ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆಗಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೂ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸತ್ತೇಗಾಲ, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ, ಹೊಂಡರಬಾಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರ್ಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಉದ್ಯಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸುಲಭಾಗಿ ಲಾಟರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೇರಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಾಟರಿಯ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟರಿ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಹಲವರು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ತಾಳದೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಲಾಟರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪು:</strong> ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳ ವ್ಯಸನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಟೀ ಅಂಗಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕಾರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೂಡೋ, ಜೂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ ಆಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳ ರಚನೆ </strong></p><p>ಜೂಜಾಟ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆಗೆ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಜೂಜು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. –ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ</p>.<div><blockquote>ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು</blockquote><span class="attribution"> –ಚೇತನ್ ಭೀಮನಗರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>