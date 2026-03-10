ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಹಾವಳಿ: ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ

ಹೆಗಲೇರುತ್ತಿದೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ; ಊರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು
ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ.
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:42 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:42 IST
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ದಂಧೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು
–ಚೇತನ್ ಭೀಮನಗರ
