ಕೇರಳ ಲಾಟರಿ ಮಾರಾಟ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</strong>: ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಗರ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತನಿಂದ ₹50 ಮುಖ ಬೆಲೆಯ 80 ಕೇರಳ ಲಾಟರಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br>ಅಗರ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಎಎಸ್ಐ ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>