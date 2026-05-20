ಕೆಸ್ತೂರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ನವಾಡಿ, ಬಸಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೆ.ಹೊಸೂರುಗಳನ್ನು ಒಳಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, 7 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಗಾ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನರೇಗಾ ಕಾಯಕ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಜಲ ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ತಡೆ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ, ಕೂಸಿನ ಮನೆ, ಜಾನುವಾರು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿರವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಸ್ತೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ 18ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಬೀದಿದೀಪ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುದಾನದ ಸದ್ಭಳಕೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಜಲಮೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನೆರವು, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ ₹ 5 ಲಕ್ಷ : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 3 ಪಂಚಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿ 1 ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ) ಕೆ.ಎಂ.ರವೀಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>