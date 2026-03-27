ಇ–ಸ್ವತ್ತು ವಿಳಂಬ: ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇ -ಆಸ್ತಿ (ನಮೂನೆ-3) ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಧುಚಂದ್ರ ಗುರುವಾರ 'ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ' ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಧುಚಂದ್ರ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ರೈತರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ನವೀಕರಣ, ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕಂದಾಯ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೂ ಕೆಲಸವಾಗದ ಕಾರಣ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ನರಕಸಭೆಯಾಗಿದೆ . ಯಾರೂ ಸಹ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರು ಆಗಲಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರ ಒಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಕೆ.ಮೂರ್ತಿ, ಚಂದು, ನಟರಾಜು ಗೌಡ, ಪ್ರಭು, ರವಿ ಸುರೇಶ್, ವಾಸೀಕ್, ಅಬುಬಕರ್, ಅಗಸ್ಟೀನ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ರೇಚಣ್ಣ,ಶಂಕರ್, ಮಾದೇಶ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಂಗರಾಜು, ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸೋಮಣ್ಣ ಮೋಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>