ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಿಸರ್ಗ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೆ–ಸಿಇಟಿ ಹಾಗೂ ಜೆಇಇ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಸರ್ಗ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಿ.ಎಂ.ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಜೆಇಇನಲ್ಲಿ 11,322 ಹಾಗೂ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ 14,720 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಕೆ.ಪಿ. 7343 ರ್ಯಾಂಕ್, ಎಂ.ಎಸ್.ನೇಹಾ 9,456, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 9,531, ಹಾಸಿಣಿ ಕೆ, 9,643, ಅಮೂಲ್ಯ 9,705, ಎನ್.ರಿತಿಷ್ಕ 12,643, ಎಂ.ಯಶಸ್ವಿನಿ 15,107, ನವ್ಯಶ್ರೀ 15,814.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿ: ಎಂ.ಎಸ್.ನೇಹಾ 3582, ಜೆ.ಅಮೂಲ್ಯ 3760, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 3763, ಹಾಸಿಣಿ 5147, ನಿಶ್ಚಯ ಕೆ.ಪಿ 5386, ಎಂ.ಯಶಸ್ವಿನಿ 7978, ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ 8972, ರಿತಿಷ್ಯ ಎನ್ 8978</p>.<p>ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ: ನೇಹಾ ಎಂ.ಎಸ್ 6156, ಶಿವದರ್ಶಿನಿ 7941, ಹಾನಿಣಿ 8922,, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 9464, ಅಮೂಲ್ಯ 9876 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎಸ್.ದತ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆರ್.ನಾಗಭೂಷಣ್, ಎ.ಪಿ.ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-37-1348960220</p>