ಯುಗಾದಿ–ರಂಜಾನ್ | DYSP ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ: ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಮನವಿ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: 'ಈ ಬಾರಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಧಮೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅನ್ಯೂನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮುಂಬರುವ ಯುಗಾದಿ, ರಂಜಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಾರದು. ಜನರ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ರೂಢಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ' ಎಂದರು.

ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಮೀರಿದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಚಂದ್ರ, ಅಸೀಫ್ ದಿನಹಳ್ಳಿ, ಅಬ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಕುರುಬರದೊಡ್ಡಿ, ಕೆ. ಬಾಬು ರಾಮಾಪುರ, ಶಬೀರ್ ಕೌದಳ್ಳಿ, ಅಫರೀಜ್ ಖಾನ್ ಹನೂರು, ಇಮ್ರಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.