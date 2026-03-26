ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಗದ್ದಲ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾವ್ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲರಾಜು 'ನಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನೀನು ಯಾವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿ, ಗದ್ದಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಕೆಲಕಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯೆಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜು, ದೇಶದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಗದ್ದಲ ತಿಳಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಂದು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜುಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಳ್ಳೂರು ಮಂಜು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏಪ್ಲಿಲ್ 5 ರಂದು ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇಒ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುಳಾ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಯುಕ್ತೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಶರಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>