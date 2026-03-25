ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಸಬಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಎಫ್.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಬಿ. ಹಣ ₹15 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಲಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಕಸಬಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, 'ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್. ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ , ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-37-1780722768</p>