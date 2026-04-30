ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೆ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘ, ಹನೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಗಡಿಮನೆ, ಕಟ್ಟೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನರು ಮತ್ತು 16 ಗ್ರಾಮಗಳ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಕುಲಸ್ತರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾದ ಅಯ್ಯನ ಸರಗೂರು ಮಠದ ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು, ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು. ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಶಿವನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಧರೆಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾದ್ಯ, ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ವಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುಕಾರ್ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಸೀದಿ ವೃತ್ತ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ನಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖಂಡರು ಎಡಿಬಿ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹನೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದ ಮುಖಂಡರು ತೆರೆದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಪೋಟೊ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಮಹೇಶ್, ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಆರ್.ನರೇಂದ್ರ, ಚಾಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ತಾಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಯುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ನಿಶಾಂತ್, ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್, ಪಿಎಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಳ್ಳೂರು ಮಂಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>