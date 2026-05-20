ಹುಚ್ಚಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಹುಚ್ಚಾಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯಾಹ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ನವಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ , ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ತಂಪು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅರ್ಚಕರಾದ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಇಂದಿನ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮನೋಹರ್, ಕಣ್ಣನ್, ಮಧು ರತ್ನವೇಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>