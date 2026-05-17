ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಅಣಗಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬನಕಟ್ಟೆ ಕಂಡಾಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಕಂಡಾಯಗಳಿಗೆ ಹೂವು, ಹೊಂಬಾಳೆ ತೊಡಿಸಿ, ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಣಗಳ್ಳಿ ತಲುಪಿ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಂಡಾಯ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತೋರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕರ, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಕಂಡಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಅಣಗಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖಂಡ ನಾಗಬಸವಯ್ಯ, ರಾಚಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮರಿಸಿದ್ದ, ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜು, ನಂಜುಂಡಮೂರ್ತಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಬಂಗಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>