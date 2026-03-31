ಹಳೆ ನಗರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ನಗರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಗರಸಭೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಯುಜಿಡಿ ರಾಜು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂದಸ್ವಾಮಿ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಅಮರೇಶ್ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪೌರಯುಕ್ತೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಶರಣಯ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>