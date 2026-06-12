ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಯುವಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ನೂರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮರಗೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ (32) ಮೃತರು. ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ ತರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ತೀವ್ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ಜನನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-37-184121638</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>