ಮತ್ತೆ ಪತಿಭಟನೆ: ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಜಾರಿ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖರು ದಿಢೀರ್ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡತಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಚಾಲಕರು, ಮಂಗಳವಾರ ಅನಿಧಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಿರತರಿಂದ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜಿ.ಪಂ.ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೃತಿ ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಅವರನ್ನು ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ಮೋನಾರೋತ್ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರದ್ದರೆ, ತಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಕಮಲ್, ಚಿಕ್ಕಮಾಳಿಗೆ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆನಂದಮೂರ್ತಿ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅಣಗಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಐ.ಇ. ಬಸವರಾಜು, ಮಂಗಳವಾರ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾ.ಪಂ.ಇಒ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಅವರು, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಇಒ ಅವರ ಆದೇಶ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯಾಜ್ ಕನ್ನಡಿಗ, ಎಸ್.ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಚಾಮರಾಜು, ದಿಲೀಪ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ, ಶಂಕರ್ ಚೇತನ್, ಸುಂದರ್, ತೇರಂಬಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಪುಟ್ಟಗೌರಿ, ಪುಟ್ಟಿ, ರಾಣಿ, ಶಿವಮ್ಮ, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹೊಸ ಹಂಪಾಪುರದ ಮಧುಕುಮಾರ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅಣಗಳ್ಳಿ ದಶರಥ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>