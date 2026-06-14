<p><em>ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ.</em></p>.<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ದಿನದ 24 ತಾಸು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹64 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ‘ಮಾಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ’ಯೇ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮೀಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ನಲ್ಲಿಯ ಮೀಟರ್ಗಳೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಲಿ, ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಗರಿಕರು.</p>.<p>ನೀರು ಪೋಲು: ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಲ್ಲಿಗಳ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ, ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>‘ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಾನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀದಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ನಿರಂಜನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳ ಕಳವು: ನಗರದ ಭೀಮ ನಗರದ ಜಾನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೀದಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ 7 ಮೀಟರ್, ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಜಿಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಬೀದಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕರ ಬೀದಿ, ಹಳೇ ಕುರುಬರ ಬೀದಿ, ಹೊಸ ಕುರುಬರ ಬೀದಿ, ವಕೀಲ ರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಲಿಂಗನಪುರ, ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ, ಸಾಮಂದ ಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ, ನೂರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಈದ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಮುಡಿಗುಂಡ, ಬಸ್ತಿಪುರ, ಶಂಕನಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹300–₹500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ: ನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವವರು ಗುಜರಿ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 300 ರಿಂದ ₹500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಕುಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಕರು ಮೀಟರ್ಗಳ ಕಳವು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಗರದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ.</p>.<p>‘ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಯ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಕವಿತಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-37-713251850</p>