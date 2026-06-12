ಯುವಜನರು 'ಮೊಬೈಲ್‌' ಗೀಳಿನಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ - ಎನ್. ಮಹೇಶ್

<p>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ‘ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ , ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿ’ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓದು ಮುಖ್ಯವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ಗೀಳಿನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುಸ್ತಕದ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ. ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಷತ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲವಂತರಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅದರ ದಾಸ್ಯರಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ, ನಾಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಎಂ ದರು.</p>.<p>ಮಾನಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದತ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಮಾ ತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ದೂರದೖಷ್ಟಿ, ಜ್ಞಾನಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೆಫರ್ಡ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಭಾವತಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೂಬೆನ್ ಮೋಸಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಜನಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಲುಂಡಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-37-942525053</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>