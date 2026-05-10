ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಾಗಮಲೆ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಲಕ ಬಲಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಮಲೆಯ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕ.

ಹರ್ಷಿತ್ ಕುಟುಂಬ ಶನಿವಾರ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರತೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ.

ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಾಲಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶವ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.