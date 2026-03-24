ಮದ್ದೂರು ವಲಯ: ಗಂಡು ಹುಲಿ ಸೆರೆ

<p>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಮದ್ದೂರು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ, ಭೀಮನ ಬೀಡು, ಬೇರಂಬಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಟಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರದ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕಾನೆಗಳಾದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಶುವೈದ್ಯ ವಾಸೀಂ ಮಿರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವ ಕೈಗೆ ಹುಲಿ ಪರಚಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಹುಲಿ ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇರಂಬಾಡಿ, ಭೀಮನಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮಂಜುಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-39-969396447</p>