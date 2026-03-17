ಮಾದಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ

<p><strong>ಹನೂರು</strong>: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾದಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು.</p>.<p>ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಟಪ ಸೇವೆ, ಹುಲಿವಾಹನ, ಬಸವ ವಾಹನ, ಪಂಜಿನ ಸೇವೆ, ಧೂಪದ ಸೇವೆ, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಭಕ್ತರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ 1.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಡು ಪ್ರಸಾದ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>'ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ'</strong></p><p>ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಇ.ರಘು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.