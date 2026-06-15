ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ

<p><em>ಬಸವರಾಜು ಬಿ.</em></p>.<p>ಹನೂರು: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತವಾಗದಿರುವುದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಣಕದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿರುವ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನ ವನ್ಯಧಾಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಜೊಎಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕುತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸದಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಿರಲಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೇ ಅರಣ್ಯದಂಚಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಂತೋಷ್ ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಅಳಿದುಳಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಡು ಸೇರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಮರ್ಪವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಡಿನಂಚಿಗೆ ತಂದು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರ ಆರೋಪ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಟಿ.ಶಿಲ್ಪನಾಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅರಣ್ಯದಂಚಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯದಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-37-563889188</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>