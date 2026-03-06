ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ನಗರದ ರಂಗವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕವನ ಸಂಕಲನ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಸಕ್ತರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕಲನದ 4 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಿ.ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಂಗವಾಹಿನಿ, ಜಯ ದೇಗುಲ, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313 ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಏ.10ರ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p><strong>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್:</strong> 99161 15263 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹ 10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಫಲಕ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>