ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara

ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿ: ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್.ಗಂಗಾಧರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:16 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rural DevelopmentRural Schoolsprogram

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT