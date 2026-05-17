ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಬಾಳೆ ಫಸಲು

<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಹೋಬಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಸವಟ್ಟಿ, ದೇಶವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು, ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ಬಾಳೆ ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬವರ ಬಾಳೆ ಫಸಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿವೆ. ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾಳೆ ಕಟಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಾಳಿಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ₹2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ದರದಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ದೊರಕುತಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಜನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬುಡ ಸಮೇತ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ.</p>.<p>ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಮ್ಮತ್ತೂರು, ಬಾಗಳಿ ಹಾಗೂ ಜನ್ನೂರು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದ ಸಂದರ್ಭ, ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-37-915934910</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>