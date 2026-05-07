ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಬಾಳೆ

<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಬಾಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಗೆ ತೋಟದ ಬಾಳೆಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಬಾಳೆಯು ಕಟಾವು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-37-4977298</p>