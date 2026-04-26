ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ

<p>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಡಿಎ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ,ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕಿರಣ್, ಗಣೇಶ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-37-860590941</p>