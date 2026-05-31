ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ

<p>ಸರಗೂರು: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅದಿದೇವತೆ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಲುಗಡದ ಗಣೇಶನ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ’ ಇಟ್ನ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಲುಗಡ ಜಾತ್ರಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಟ್ನಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸರಗೂರು, ಕೋತ್ತೇಗಾಲ, ಚಾಮೇಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಕುನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಶಾಂತಿಪುರ, ಪುರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಭೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಅಂಗಡಿ ತೆರವಿಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲುಗಡ ಜಾತ್ರ ಮಾಳದಿಂದ ಸರಗೂರಿಗೆ ಹೊರಟು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಹಾಲುಗಡ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಡ್ಡವೀರನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅದಿ ದೇವತೆಯಾದ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಲುಗಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಹಾಲುಗಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಎದುರೇ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಈಡಾದರೇ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ತೆರೆಯದಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬಾರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರಗೂರು ಪಟ್ಡಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇಟ್ನಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಸವರಾಜು, ಜಯರಾಮ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಬಸವನಾಯಕ, ಯು.ಸಿದ್ದರಾಜು, ಆರ್.ಕಾಳಿಂಗ ನಾಯಕ, ಚಾಮನಾಯಕ, ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ, ನಿಂಗರಾಜು, ಚಿನ್ನನಾಯಕ, ಬಿ.ಬೆಟ್ಟನಾಯಕ, ಸುರೇಶ್, ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ, ಕೆಇಬಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಬೆಟ್ಟನಾಯಕ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಪೈನಾಸ್ಸ್ ಬಸವರಾಜು, ರವಿಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜನಾಯಕ, ಬೆಟ್ಟದ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಶಿವಣ್ಣ, ಸೋಮನಾಯಕ, ಪುರದಕಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟನಾಯಕ, ಸಾಗರೆ ಶಂಕರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹೇಶ್, ಚನ್ನನಾಯಕ, ಚಿಕ್ಕನಾಯ, ಕೂಸಣ್ಣ, ಮಹದೇವ, ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ನಾಗರಾಜು, ವೈಕುಂಠನಾಯಕ, ಜವರನಾಯಕ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮಣಿ, ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಸರಗೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸರಗೂರು ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-38-1481230664</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>