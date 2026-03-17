ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಸಮೂಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ: ₹20.70 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಸಮೂಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ₹20.70 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮೂಹ ದೇವಾಲಯಗಳಾದ ಮಧ್ಯರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪ್ರಸನ್ನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ 11 ಹುಂಡಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಗದು ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 6 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ. ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನಿರಂಜನ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಮರಾಠ, ಪ್ರದೀಪ್, ಸತೀಶ್, ಮಮತಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಸವಿತಾ, ಕುಮಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಂಗಾಧರ್, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಾಧವನ್, ಚಿಕ್ಕರಾವಳಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದರು.</p>