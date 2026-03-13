<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಶಿವ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಗಾಜನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ದೇಗುಲದ ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಚೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಳವಾಡಿಯಿಂದ ಗಾಜನೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಫಲಕವನ್ನು ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ತಾಳವಾಡಿಯಿಂದ ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತದ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಹೊತ್ತು ವಿರಮಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>