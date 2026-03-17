ಯಳಂದೂರು: ಸೋಲಿಗರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪೋಡಿನ ಸೋಲಿಗರು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಗಿರಿವಾಸಿಗಳು ಕೇತಪ್ಪನ ಗುಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಡು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ, ಕಲ್ಯಾಣಿಪೋಡು, ಮಂಜಿಗುಂಡಿ ಪೋಡಿನ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡಿಗಳ ಭಕ್ತರು ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ವನದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು. ವೃಷ್ಟಿ ವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರ ಮಳೆ ಮಾಸ 'ರಾಶಿ' ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಾಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ರಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಪೇರಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ರಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂದ ಮೂಲಗಳ ಗೊಜ್ಜು, ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಜನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೊರೆಯುವಂತೆ ಕೇತಪ್ಪನಿಗೆ ಹರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡ ತಮ್ಮಡಿ ಮಾದೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಸೋಲಿಗರ ಆಹಾರ ತಯಾರಿ ನೆಲ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕಾಡಿನ ದೈವಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಪಲ್ಯಗಳ ತೊವ್ವೆ, ಕಂದಮೂಲಗಳ ಗೊಜ್ಜು ತಯಾರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಲು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸೋಲಿಗರ ಸಹಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಉಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಂಜಿಗುಂಡಿ ಪೋಡಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಸಂಜೆ ಕೇತಪ್ಪ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೂರಾರು ಜನರು ಕುಳಿತು ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಅಡುಗೆ ಜಡೇಗೌಡ, ತಮ್ಮಡಿ ಮಾದೇವ, ಕೇತೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.