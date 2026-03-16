<blockquote>ಕೈಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ | ಧೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪಾಯ | ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ</blockquote>.<p><strong>ಯಳಂದೂರು:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹತ್ತಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ರ, ಭೂಪಟ, ಸೂತ್ರಗಳು ಮೆಹಂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರಳಿವೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಕಗಳಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಕಿಯರು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 944ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಕಿಯರು ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾರು ಮದರಂಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ರಂಗೋಲಿ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>8 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಪಠ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋರಂಟಿಯನ್ನು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸದಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾನವ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಚೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗೋರಂಟಿ ತುಂಬಿದ ಕೋನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೈ ತುಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾರದವರೆಗೆ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹೇಮಲತಾ.</p>.<p>ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರಗಳ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, 7 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿದುಳು, ಹೃದಯ, ನೆಫ್ರಾನ್, ದರ್ಪಣ, ಪರಾಗದ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ, ಪೀನ ಮಸೂರ ಮತ್ತಿತರ ಚಿತ್ರಗಳು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, 12 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗೂ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ನವಿಲೂರು ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಅರಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಗಳಿಸಲು ಹತ್ತಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>