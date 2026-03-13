ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ: ತಮಿಳುನಾಡು ಒಲೆಗಳತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಚಿತ್ತ

<p><strong>ಯಳಂದೂರು (ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್, ದರ್ಶಿನಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಉರುವಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಾವು ಹೊರಸೂಸುವ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>‘ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಒಲೆಯ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>‘ಒಲೆಯ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹ 40 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದರವಿದೆ. ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಸೌದೆ ತುಂಬಿ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಾಳಿ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಾಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಟೀ ಕಾಫಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್</strong></p>.<p>ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಂಸಹಾರಿ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮೆನುವಿನಲ್ಲೂ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ, ಬಾತ್, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದರ್ಶಿನಿ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<div><blockquote>ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 1950 ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಬವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಿಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗಣ್ಣ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>