ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ: ತಮಿಳುನಾಡು ಒಲೆಗಳತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಚಿತ್ತ

ಕಾಫಿ, ಟೀಗೂ ಬ್ರೇಕ್
ನಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:51 IST
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ₹ 1950 ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಬವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಿಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
– ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗಣ್ಣ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ
Chamarajanagar

