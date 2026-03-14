ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದು ಆಚರಣೆ: ತೆಳ್ಳನೂರಿನಲ್ಲಿ ಉರುಕಾತೇಶ್ವರಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ

ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ: ಸಮೀಪದ ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆ ಉರುಕಾತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೊಂಡದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಉರುಕಾತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಡವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮುಂಜಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವರ ಆವೇಶ ಬಂದು ಜಮೀನುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಮರವನ್ನು ತಬ್ಬುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಡಿದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉರುಕಾತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಚಾಮರ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಕೊಂಬು ಕಹಳೆ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಳಗ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಕೊಂಡದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳಗದಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡವನ್ನು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಉರುಕಾತೆಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಡವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರಗಳಿಂದ 4 ದಿನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.