ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ನಾರಾಐಣ ಸಹಿತ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಉತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಿಷ್ಣು ದೀಪೋತ್ಸವ ನಾರಾಯಣ ಸಹಿತ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಭೂದೇವಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು
