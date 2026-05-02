ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಜಿಂಕೆ

ಹನೂರು: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದ ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪರೂಪದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಜಿಂಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಹನೂರು ವಲಯದ ಅಜ್ಜೀಪುರ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಬಿಳಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳ ಹಿಂಡು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಜಿಂಕೆ ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಕಾರಣ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿಳಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿಯ ಜಿಂಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.