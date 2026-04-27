ಬೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೃಷಿಗಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮೇರೆ ಮೀರಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಫಸಲು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಬೆಳೆಗಳಾದ ರಾಗಿ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ತೆನೆಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ತಂದು ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10.5 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹಿಡುವಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಏಕ ದಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು ವಾರ್ಷಿಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 250 ಎಕರೆ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರು ಬಿಸಲಿನಲ್ಲೂ ನಳನಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ವೆಂಕಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ತೂಬುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೊನ್ನೂರು ರೈತ ಜವರಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>