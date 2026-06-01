‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅರಿವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ’

ಯಳಂದೂರು: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸು ಕಂಡಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಮೌಢ್ಯತೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಶೋಷಿತರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಎ.ಆರ್.ಬಾಲರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಭಾಷಣಕಾರ ಪಿ.ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅರಿವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಮತದ ಮಹತ್ವ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಏಳಿಗೆ, ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿರಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಬಳೆಪೇಟೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಬಾಲರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆಸ್ತೂರು ಸಿದ್ದರಾಜ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಕಿನಕಹಳ್ಳಿ ರಾಚಯ್ಯ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನೂರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಬಸವರಾಜ್, ಅಗರ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಅಮ್ಮನಪುರ ಮಹೇಶ್, ಯರಿಯೂರು ಯೋಗೇಶ್, ಚಂದ್ರು, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>