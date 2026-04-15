3 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಜಮಾನರು ಹಾಗೂ ಯುವಕ ಸಂಘದಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಡೊಳ್ಳು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಪಟವನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿದರು. 3 ಸಾವಿರ ಜನರು ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಯಜಮಾನರಾದ ಕುಮಾರ್ ಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್, ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗರಾಜು, ಬಿ.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಾಜು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಮಧು, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಜಯರಾಜ್, ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ, ರಾಜ್, ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ರಸಾದ್, ಮಂಟಯ್ಯ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್, ಸಂದೀಪ್, ನವೀನ್, ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-37-251124018</p>