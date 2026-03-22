ಬಳೆಪೇಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿ

ಯಳಂದೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಬಳೆಪೇಟೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಮಾರಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಡಮೇಗಲಮ್ಮ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು.

ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಮಾಡು ಏರಿದ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು, ಊರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ನೈವೇಧ್ಯ ಬೆಳಗಿ ಕೊಂಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುದ್ಧ ಜಲದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.

ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಹೋಮ, ಹವನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ದೈವ ಪೂಜೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ನೆರೆದರು. ಸತ್ತಿಗೆ ಸೂರಿಪಾನಿ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಚಾಮರ ಬೀಸಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಕಲರವ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.

ಮಾರಮ್ಮ, ನಾಡಮೇಗಲಮ್ಮ ಆಗಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದೇವಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 'ಉಘೇ ಮಾರಮ್ಮ..' ಉದ್ಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ಮಂಗಳವಾದ್ಯದ ಸದ್ದು ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಕೊಂಡವನ್ನು ಹಾಯ್ದರು. ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಧೂಪ ತೂರಿ, ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾದರು.

ಸಂಜೆ ಮಾರಿ ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳೇಪೇಟೆ ಬಡಾವಣೆ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕರಾದ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿಬಂದೋ ಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-37-623525749