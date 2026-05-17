ಗರುಡೋತ್ಸವ: ತೇರು ಎಳೆದ ಭಕ್ತರು

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೇರು ಎಳೆದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನ ಬೆಳ್ಳಿ ದಂಡಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಗಿ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾರಾಂತ್ಯ ದಿನ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಬಿದ್ದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಪೂಜೆ,ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸುರಿದ ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ರೂಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಿಆರ್ಟಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಅನುಭೂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ದೇವಳದ ಪಾರುಪತ್ತೆಗಾರ ರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-37-292341739</p>