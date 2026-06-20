ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ, ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

<p>ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಹಾದಿಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಡೆಗೋಡೆ ಉರುಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಳಿಗಿರಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ದೊಡ್ಡಜಾತ್ರೆ (ಏಪ್ರಿಲ್) ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆ.ಗುಡಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಕಾರು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಣದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ತಗ್ಗು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಂಚು ಕೊರಕಲು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದುರು ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಲು ಹೋಗುವ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರಸ್ತೆ ಅಂಚುಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಜಡೇಸ್ವಾಮಿ.</p>.<p>ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಒಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಕಿರುರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉರುಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಲಯಗಳ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಉರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳು ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬನ್ನೂರು ಪ್ರವಾಸಿ ಸುಂದರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ರಸ್ತೆಬದಿ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-37-633641737</p>